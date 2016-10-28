Министерство экономики объявило тендер

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Министерство экономики в рамках программы поддержки развития регионов объявило открытый тендер на проект поддержки развития особых экономических зон.

Как сообщает Report, взнос за участие в тендере составляет 3 тыс. манатов. Претенденты должны представить в министерство необходимые документы до 30 ноября, тендерное предложение и банковскую гарантию – до 9 декабря (г. Баку, ул. Узеира Гаджибейли, 84, Дом правительства).

Процедура вскрытия конвертов состоится 12 декабря в 15:00. В ходе оценки предложений будет отдано предпочтение таким критериям, как цена, качество, технические особенности оборудования и программного обеспечения, опыт по реализации аналогичных проектов и их внедрению в других организациях, технические возможности и кадровый потенциал.