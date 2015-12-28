​Министерство: Цена на мясо осталась прежней

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Распространенная в некоторых СМИ информация о том, что в Азербайджане выросли цены на мясо, безосновательна. Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности Азербайджана осуществляет регулярный контроль за потребительским рынком, и никаких изменений в стоимости мяса не зафиксировано.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, сейчас в пунктах продажи мяса 1 кг говядины предлагается потребителям за 6,50-8,00 манатов, баранины - 8-10 манатов, как и в предыдущие месяцы.

Наряду с этим, в Баку и Сумгайыте проводятся ярмарки, направленные на обеспечение спроса потребителей на сельхозпродукцию, рост возможностей потребителей и предотвращение искусственного завышения цен. На ярмарках 1 кг говядины продается за 5,50-6,00 манатов. В регионах же мясо предлагается по еще более низкой цене.

"СМИ рекомендуется внимательно относиться к вопросам, связанным с ценами", - сообщили в министерстве.