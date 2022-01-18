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Министерство: Азербайджан полностью удовлетворит спрос на мясо и молоко

Министерство: Азербайджан полностью удовлетворит спрос на мясо и молоко Азербайджан удовлетворит потребность в мясе и молоке на 98-99% за счет развития сельского хозяйства на освобожденных территориях.
АПК
18 января 2022 г. 17:12
Министерство: Азербайджан полностью удовлетворит спрос на мясо и молоко

Азербайджан удовлетворит потребность в мясе и молоке на 98-99% за счет развития сельского хозяйства на освобожденных территориях.

Об этом заявил директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, Азербайджан исторически зависел от импорта мяса и молока, картофеля и пшеницы: "Самообеспеченность этой продукцией составляет максимум 30-35%. В настоящее время мы экспортируем 90 тысяч тонн картофеля в год, а импортируем 150 тысяч тонн. Считаю, что в скором времени мы добьемся положительных результатов и в этих сферах”, - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to meet domestic demand for meat, milk 'almost completely,' ministry official says
Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: “Azərbaycan ət və südə tələbatını, demək olar ki, tam ödəyəcək”

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