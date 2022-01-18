Министерство: Азербайджан полностью удовлетворит спрос на мясо и молоко

Азербайджан удовлетворит потребность в мясе и молоке на 98-99% за счет развития сельского хозяйства на освобожденных территориях.

Азербайджан удовлетворит потребность в мясе и молоке на 98-99% за счет развития сельского хозяйства на освобожденных территориях.

Об этом заявил директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, Азербайджан исторически зависел от импорта мяса и молока, картофеля и пшеницы: "Самообеспеченность этой продукцией составляет максимум 30-35%. В настоящее время мы экспортируем 90 тысяч тонн картофеля в год, а импортируем 150 тысяч тонн. Считаю, что в скором времени мы добьемся положительных результатов и в этих сферах”, - отметил он.