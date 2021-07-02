Минcельхоз поддерживает создание чайных плантаций за счет открытых лесных участков

Вовлечение земель лесного фонда в сельскохозяйственный оборот при условии сохранения экологического баланса также положительно сказывается на росте занятости в аграрной сфере.

Вовлечение земель лесного фонда в сельскохозяйственный оборот при условии сохранения экологического баланса также положительно сказывается на росте занятости в аграрной сфере.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил директор Научно-исследовательского Института плодоводства и чаеводства Минсельхоза Ильхам Гурбанов.

Он отметил, что с целью более эффективного использования потенциала открытых пространств лесного фонда осуществляется совместная деятельность с Министерством экологии и природных ресурсов:

"Здесь есть два варианта. Либо на этих территориях будут распространены дикорастущие кустарники, либо необходимо инвестировать в более эффективное использование этих земель. Создание фруктовых садов, чайных плантаций на открытых участках лесного фонда означает сохранение плодородия почв, предупреждение эрозии горных склонов, нейтрализацию вредных газов, выбрасываемых в атмосферу, успешное инвестирование в аграрную сферу, создание большого количества новых рабочих мест, увеличение доходов сельского населения, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Сюда же можно добавить расширение экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, чаеводство и плодоводство считаются трудоемкими отраслями. Согласно исследованиям, создание 1 га чайной плантации обеспечит постоянной работой четырех человек, сезонной - 10-15. Для ухода за фруктовыми садами в среднем необходимо 5-6 работников. Поэтому следует выбирать один из двух вариантов. Либо эти территории должны оставаться неиспользуемыми, либо при их эффективном использовании должны быть достигнуты положительные результаты, охватывающие многие сферы. В результате такого подхода будут созданы сотни новых рабочих мест, сохранится экологический баланс и биоразнообразие территорий”.

И.Гурбанов отметил, что расширение посевных территорий за счет открытых участков лесного фонда даст положительные результаты в среднесрочном плане: "На месте заросших кустарником территорий высаживают чайные кусты, закладывают новые плантации. Это долгосрочные инвестиции в будущее".