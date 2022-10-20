Микаил Джаббаров: Производство продпшеницы в агропарках увеличилось на 61%

Производство продовольственной пшеницы в агропарках, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом примерно на 61% и достигло 88,8 тыс. тонн.

Производство продовольственной пшеницы в агропарках, находящихся под управлением Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом примерно на 61% и достигло 88,8 тыс. тонн.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

"В агропарках наблюдается положительная динамика производства продовольственной пшеницы. В 2020 году на зерновых полях агропарков произведено 35,2 тыс. тонн, в 2021 году - 55 тыс. тонн продовольственной пшеницы, рост составил 56%", - написал он.