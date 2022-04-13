Микаил Джаббаров: Мониторинг остатков продовольствия проводится ежедневно

В Азербайджане существуют механизмы постоянного мониторинга, и на ежедневной основе совместно с субъектами предпринимательства и государственными агентами выполняется ежедневный мониторинг складских остатков продовольствия, муки, сахарного песка и ряда др

В Азербайджане существуют механизмы постоянного мониторинга, и на ежедневной основе совместно с субъектами предпринимательства и государственными агентами выполняется ежедневный мониторинг складских остатков продовольствия, муки, сахарного песка и ряда других продуктов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил минувшим днем на совещании по итогам I квартала текущего года под председательством президента Ильхама Алиева.

"Второе направление - законодательное регулирование. В связи с этим принят ряд решений, в том числе последнее постановление Кабинета министров. Сейчас мы применяем режим для обеспечения баланса. Иными словами, экспорт из страны продукции, не производимой в Азербайджане и от импорта которой мы сильно зависим, осуществляется в специальном контрольном режиме. В то же время, чтобы не снижать экспортный потенциал субъектов предпринимательства и не терять экспортные рынки, мы аналогично в тех же рамках регулируем деятельность в связи с продукцией, производимой в стране или имеющей производственный потенциал, чтобы и эта деятельность могла соответственно осуществляться", - добавил он.