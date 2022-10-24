МИД Украины: Из-за действий РФ более 165 судов застряли в ожидании у пролива Босфор

В результате действий России более 165 судов в настоящее время застряли в очереди у пролива Босфор и их количество ежедневно увеличивается.

В результате действий России более 165 судов в настоящее время застряли в очереди у пролива Босфор и их количество ежедневно увеличивается.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Действия России подрывают глобальную продовольственную безопасность. Задержки с проверками не позволили Украине экспортировать дополнительные 3 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 10 млн человек в мире не получили своевременно еду из-за политических амбиций России. Украина призывает международное сообщество, в частности, страны Африки и Азии, потребовать от России немедленно прекратить искусственное затягивание процесса проверок судов.

"Мы не должны позволить Кремлю держать миллионы людей заложниками его игр", - добавили в МИД.

Украина уже обратилась в Секретариат Совместного координационного центра, расположенного в Стамбуле, с просьбой срочно урегулировать данный вопрос, в частности, путем увеличения количества инспекторов в проливе Босфор.