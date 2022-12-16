МИД РФ: Необходимо внести коррективы в соглашение о зерновой сделке

Россия задумается о смысле зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы.

Россия задумается о смысле зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Вершинина, выполняется только одна часть сделки - экспорт украинского зерна. При этом вторая часть сделки о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции на мировой рынок Москву не устраивает.

"Если <...> корректив не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается - в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?", - пояснил представитель МИД.

Он добавил, что на мировом рынке не наблюдается прогресса в вопросе отмены ограничений на экспорт российских удобрений.

По его словам, для эффективного экспорта российских удобрений необходимо устранить все преграды для финансовых транзакций, позволить судам с российской сельхозпродукцией заходить в порты иностранных государств, а также обеспечить справедливые страховки таких грузов.

"Но это пока обсуждается, и, к сожалению, здесь прогресса пока нет. Мы будем его добиваться", - добавил дипломат.