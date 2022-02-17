Азербайджанскую модель аграрного страхования планируется внедрить в других тюркоязычных государствах

Фонд аграрного страхования Азербайджана совместно с Ассоциацией сельскохозяйственного страхования Турции (TARSİM) планирует внедрить механизм аграрного страхования, основанный на сотрудничестве между государственным и частным секторами в других тюркоязычн

Фонд аграрного страхования Азербайджана совместно с Ассоциацией сельскохозяйственного страхования Турции (TARSİM) планирует внедрить механизм аграрного страхования, основанный на сотрудничестве между государственным и частным секторами в других тюркоязычных государствах.

Об этом Report сообщил председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

"Уже достигнуты определенные договоренности Турции с Республикой Узбекистан в области аграрного страхования. На основе этого соглашения ведутся обсуждения по созданию в Узбекистане аналога модели, применяемой в Азербайджане. Основная цель - обсуждение механизмов, применяемых в Азербайджане, в других тюркоязычных государствах и шагов, которые необходимо предпринять для дальнейшего успеха модели в Азербайджане", - сказал Ф.Садыгов.

Напомним, что с целью внедрения системы аграрного страхования в Азербайджане в 2019 году был создан Фонд аграрного страхования. В феврале 2020 года между Фондом аграрного страхования Азербайджана и TARSİM была подписана Декларация о намерениях, предусматривающее взаимное сотрудничество двух стран в области аграрного страхования. С ноября того же года в Азербайджане началось внедрение механизма аграрного страхования при государственной поддержке на основе известной во всем мире модели TARSİM Турции.