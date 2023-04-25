Меджнун Мамедов: В сельском хозяйстве Азербайджана будут применяться цифровые технологии

Наша цель – увеличить роль сельского хозяйства в экономике, и в этих целях ожидается применение цифровых технологий.

Наша цель – увеличить роль сельского хозяйства в экономике Азербайджана, для достижения ее в аграрном секторе будут внедряться цифровые технологии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы добиться развития фермерских хозяйств и в целом сельских регионов. Несколько дней назад я побывал в научно-исследовательских институтах. Дал поручения по расширению исследований по растениеводству, чтобы заниматься в стране выращиванием растений, устойчивых к дефициту воды. Совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана создан комитет, который будет заниматься вопросами дефицита воды. Мы продолжим деятельность в этом направлении", - отметил он.