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Меджнун Мамедов: В сельском хозяйстве Азербайджана будут применяться цифровые технологии

Меджнун Мамедов: В сельском хозяйстве Азербайджана будут применяться цифровые технологии Наша цель – увеличить роль сельского хозяйства в экономике, и в этих целях ожидается применение цифровых технологий.
АПК
25 апреля 2023 г. 11:00
Меджнун Мамедов: В сельском хозяйстве Азербайджана будут применяться цифровые технологии

Наша цель – увеличить роль сельского хозяйства в экономике Азербайджана, для достижения ее в аграрном секторе будут внедряться цифровые технологии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы добиться развития фермерских хозяйств и в целом сельских регионов. Несколько дней назад я побывал в научно-исследовательских институтах. Дал поручения по расширению исследований по растениеводству, чтобы заниматься в стране выращиванием растений, устойчивых к дефициту воды. Совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана создан комитет, который будет заниматься вопросами дефицита воды. Мы продолжим деятельность в этом направлении", - отметил он.

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Версия на английском языке Majnun Mammadov: Digital technologies will be used in agriculture
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Kənd təsərrüfatında rəqəmsal texnologiyalardan istifadə ediləcək"

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