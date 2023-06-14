Меджнун Мамедов призвал фермеров подключиться к аграрному страхованию

"Прихоти природы показывают нам, что важность аграрного страхования возрастает из года в год. Я призываю фермеров добровольно подключиться к аграрному страхованию".

"Прихоти природы показывают нам, что важность аграрного страхования возрастает из года в год. Я призываю фермеров добровольно подключиться к аграрному страхованию".

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

Он также отметил, что ущерб, нанесенный фермерам в результате природных явлений, оценивается экспертами Фонда аграрного страхования: "Естественно, владельцам всех застрахованных сельскохозяйственных угодий будут сделаны выплаты".

Кроме того, министр сказал, что на сегодняшний день убрано 15-16% зерновых площадей на площади 160 тыс. га, в то же время поставлено 328 тонн влажных коконов.