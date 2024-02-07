Министр: Правительство нацелено на более эффективное использование сельхозпотенциала Карабаха

Правительство Азербайджана нацелено на более эффективное использование сельскохозяйственного потенциала освобожденных от оккупации районов.

Правительство Азербайджана нацелено на более эффективное использование сельскохозяйственного потенциала освобожденных от оккупации районов.

Об этом Report сообщил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

"Необходимо серьезно исследовать территорию Карабаха. Институты министерства уже привлечены к исследованиям. На некоторых участках все еще сохраняется минная угроза. Посевные площади будут определяться по мере поступления информации от Агентства по разминированию (ANAMA)", - подчеркнул он.

Мамедов отметил, что процесс оценки водных ресурсов региона также продолжается: "Мы будем планировать посев на тех участках, которые могут быть обеспечены водой. Армяне полностью разрушили инфраструктуру региона, ее необходимо восстановить".

Глава ведомства также подчеркнул, что правительство сфокусировало усилия на обеспечении продовольственной безопасности региона, увеличении доходов фермеров и производстве продукции с более высокой стоимостью.