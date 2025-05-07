Меджнун Мамедов посетил сельхозпредприятия в Агстафе, Товузе и Шамкире

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов ознакомился с работой сельхозпредприятий и винодельческих учреждений в Агстафинском, Товузском и Шамкирском районах.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов ознакомился с работой сельхозпредприятий и винодельческих учреждений в Агстафинском, Товузском и Шамкирском районах.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, в Агстафе министр осмотрел плантации спаржи и обсудил перспективы расширения площадей под эту экспортно-ориентированную культуру.

Также с местными аграриями обсуждалась возможность выращивания артишока и арахиса.

В Товузе и Шамкире Мамедов посетил винодельческие предприятия, где прошли обсуждения развития отрасли, повышения экспортного потенциала и внедрения современных технологий в производство.