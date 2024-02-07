Меджнун Мамедов: Минсельхоз поощряет деятельность фермеров в режиме экономии воды

Министерство сельского хозяйства поощряет деятельность фермеров в режиме экономии воды.

Министерство сельского хозяйства поощряет деятельность фермеров в режиме экономии воды.

Об этом сказал Report министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По его словам, экономичные ирригационные системы повышают производительность и рентабельность фермерских хозяйств.

"Последствия изменения климата остаются главной проблемой, от которой страдает сельское хозяйство. Азербайджан постоянно поднимает вопрос об изменении климата на международных площадках, придает большое значение "зеленой экономике", осуществляет меры по обеспечению долгосрочного использования земель. С учетом всего этого, проведение COP29 в Азербайджане является как уникальной возможностью, так и большой ответственностью", - сказал Мамедов.