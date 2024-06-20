Меджнун Мамедов: Механизм страхования важен для устойчивого развития аграрного сектора

Механизм аграрного страхования важен для устойчивого развития аграрного сектора Азербайджана.

Механизм аграрного страхования важен для устойчивого развития аграрного сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, выступая на 10-м Азербайджанском международном страховом форуме.

"Исходя из передового мирового опыта, страховые механизмы считаются важнейшими механизмами управления рисками и обеспечения устойчивого функционирования в аграрном секторе. Применяемая в Азербайджане модель аграрного страхования разработана на основе успешного мирового опыта. В том числе использовался опыт Ассоциации сельскохозяйственного страхования Турции (TARSIM)", - сказал он.

По его словам, эта модель основана на сотрудничестве государственного и частного секторов.

"Так, совместное страхование продукции аграрным страховым фондом и частными страховыми компаниями снижает инвестиционные риски, усиливает государственную поддержку фермеров, положительно влияет на занятость, обеспечивает продовольственную безопасность, укрепляет страховой рынок. В связи с этим внедрение механизма аграрного страхования в нашей стране следует рассматривать как очередное проявление поддержки со стороны государства", - сказал он.