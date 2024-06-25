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Меджнун Мамедов: Доступ фермеров к кредитным средствам не находится на желаемом уровне

Меджнун Мамедов: Доступ фермеров к кредитным средствам не находится на желаемом уровне Доступ фермеров к кредитным средствам не находится на желаемом уровне.
АПК
25 июня 2024 г. 15:38
Меджнун Мамедов: Доступ фермеров к кредитным средствам не находится на желаемом уровне

Доступ фермеров к кредитным средствам не находится на желаемом уровне.

Об этом в интервью Report сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

Он отметил, что согласно проведенным исследованиям, в среднем 12-15% фермеров, зарегистрированных в Электронной сельскохозяйственной информационной системе (ЭСИС), могут получить кредит.

"В настоящее время совместно с Центральным банком Азербайджана разрабатываются новые инициативы по созданию ряда дополнительных новых механизмов для улучшения доступа фермеров к кредитам, результаты которых мы будем видеть со временем.

Тем не менее, мы не считаем приемлемым связывать какие-либо регулирующие меры в аграрном секторе с занятостью в этой сфере. Доля аграрного сектора в занятости у нас является одной из самых высоких в мире. Это не такой уж положительный момент. То есть в дальнейшем существует вызов не столько создания новых возможностей занятости, новых рабочих мест в аграрном секторе, сколько расширения возможностей получения доходов для уже занятых в этом секторе", - сказал он.

По словам министра, следует учитывать и то, что в глобальном масштабе наблюдается тенденция к снижению как доли занятости в аграрном секторе, так и абсолютного числа занятых: "Например, за последние 20 лет доля аграрного сектора в общей занятости в мире снизилась на 13,5 процентных пункта, а в абсолютном выражении число занятых в аграрном секторе в мире сократилось примерно на 13%. Эта тенденция характерна для всех стран, нацеленных на развитие более конкурентоспособных современных отраслей промышленности и сферы услуг".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Kənd təsərrüfatı naziri: "Fermerlərin kreditə çıxışı arzuolunan səviyyədə deyil"

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