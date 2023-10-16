Министр: Азербайджан реализует проекты на фоне угрозы нехватки воды

На фоне угроз, связанных с нехваткой воды в мире, Азербайджан реализует масштабные проекты по реконструкции систем питьевой воды и сточных вод

На фоне угроз, связанных с нехваткой воды в мире, Азербайджан реализует масштабные проекты по реконструкции систем питьевой воды и сточных вод.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии в связи с открытием факультета сельскохозяйственных и пищевых наук в Университете ADA.

"Азербайджан обладает ограниченными водными ресурсами. Кроме того, увеличение численности населения, расширение сельскохозяйственных площадей, изменение климата приводят к уменьшению воды, что требует особого и бережного подхода к водным ресурсам. Мы высоко ценим усилия, предпринимаемые ФАО, и решаем эти вопросы в рамках сотрудничества", - сказал он.