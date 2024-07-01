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Меджнун Мамедов: Азербайджан проявил себя надежным партнером

Меджнун Мамедов: Азербайджан проявил себя надежным партнером 12^13
АПК
1 июля 2024 г. 12:45
Меджнун Мамедов: Азербайджан проявил себя надежным партнером

Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией в Баку.

"Региональные процессы, происходящие в последние годы, запомнились как трудный период. На протяжении многих лет мир активно боролся за свое здоровье, продовольствие и национальную безопасность, что в значительной степени делало глобальную солидарность важной. В этих сложных условиях Азербайджан проявил себя как надежный партнер, оказывая всемерную поддержку другим. Исходя из этого принципа, Азербайджан всегда будет выполнять свои обязательства и по-прежнему оказывать всяческую поддержку дружественным странам. Что касается Болгарии, то у нас с этой страной имеющие более чем 30-летнюю историю отношения, принявшие форму стратегического сотрудничества", - сказал он.

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Версия на английском языке Majnun Mammadov: Azerbaijan has proven itself to be reliable partner
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan özünü etibarlı tərəfdaş ölkə kimi göstərib"

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