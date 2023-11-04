Меджнун Мамедов: 60% аграрных угодий на освобожденных территориях введены в сельскохозяйственный оборот

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности 44 731 га сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности 44 731 га сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой.

По его словам, подтверждающие документы об очистке 27 783 га из них переданы Министерству сельского хозяйства.

Мамедов отметил, что в результате сотрудничества с ANAMA в 2020-2021 хозяйственном году в сельскохозяйственный оборот были введены 10 тыс. га земель, в 2021-2022 хозяйственном году - 50 тыс. га, в 2022-2023 хозяйственном году - 72 тыс. га.

"Это 60% от потенциальных аграрных площадей. Оставшиеся сельхозугодия пока не могут быть введены в оборот из-за минной угрозы", - отметил Мамедов.