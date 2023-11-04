О нас

Меджнун Мамедов: 60% аграрных угодий на освобожденных территориях введены в сельскохозяйственный оборот

Меджнун Мамедов: 60% аграрных угодий на освобожденных территориях введены в сельскохозяйственный оборот Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности 44 731 га сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях.
АПК
4 ноября 2023 г. 12:28
Меджнун Мамедов: 60% аграрных угодий на освобожденных территориях введены в сельскохозяйственный оборот

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности 44 731 га сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил на общественных слушаниях в Милли Меджлисе, посвященных вопросам борьбы с минной угрозой.

По его словам, подтверждающие документы об очистке 27 783 га из них переданы Министерству сельского хозяйства.

Мамедов отметил, что в результате сотрудничества с ANAMA в 2020-2021 хозяйственном году в сельскохозяйственный оборот были введены 10 тыс. га земель, в 2021-2022 хозяйственном году - 50 тыс. га, в 2022-2023 хозяйственном году - 72 тыс. га.

"Это 60% от потенциальных аграрных площадей. Оставшиеся сельхозугодия пока не могут быть введены в оборот из-за минной угрозы", - отметил Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: 60% of land area was involved in crop rotation in libearted territories
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Azad edilən ərazilərin 60 % torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə cəlb edilib"

Самое важное

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi