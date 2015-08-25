Медь дорожает на фоне снижения ставок китайским Центробанком

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Стоимость меди повышается в ходе сегодняшних торгов на фоне новостей о снижении Народным банком Китая процентных ставок на 0,25 процентного пункта. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным, декабрьские фьючерсы на медь на бирже Comex подорожали на 1,51% до 2,28 долларов за фунт (около 0,45 кг).

По итогам вчерашних торгов стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов с поставкой через 3 месяца снизилась на 2,06% до 4951 долларов за тонну. При этом тонна алюминия подешевела на 1,74% до 1521 долларов, цинка — на 3,34% до 1707 долларов за тонну.