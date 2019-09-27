​Мед для ярмарки проверен в лабораториях AQTA

Агентство по продовольственной безопасности (AQTA) провела лабораторные испытания образцов меда, который будет продаваться на 20-й республиканской выставке-ярмарке продуктов пчеловодства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AQTA.

По результатам лабораторных испытаний, 562 из 3241 образца (17,34%) не соответствовали показателям качества и продовольственной безопасности. Данные продукты не будут допущены к продаже на ярмарке.

Ярмарка будет проходить с 28 сентября по 18 октября по адресу Наримановский район, проспект Фатали хана Хойского, 10 (Стадион имени Тофика Бахрамова).