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МЧС, Минэкологии и Минсельхоз обратились к гражданам

МЧС, Минэкологии и Минсельхоз обратились к гражданам Пожары в лесах и сельскохозяйственных угодьях часто случаются по причине несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе поджога полей фермерами после уборки урожая, неосторожного обращения с огнем гражданами, отдыхающими на природе.
АПК
15 июля 2024 г. 09:23
МЧС, Минэкологии и Минсельхоз обратились к гражданам

Пожары в лесах и сельскохозяйственных угодьях часто случаются по причине несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе поджога полей фермерами после уборки урожая, неосторожного обращения с огнем гражданами, отдыхающими на природе.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства сельского хозяйства Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в летний сезон, в частности в туристический сезон и сезон уборки зерновых, в жаркие дни возрастает вероятность возникновения пожаров.

Ведомства призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности: "Не разжигайте костры в лесах и сельскохозяйственных угодьях, не оставляйте окурки или спички, материалы, пропитанные горючими жидкостями, а также стеклянные емкости и осколки стекла. Будьте особенно осторожны в ветреную погоду. Если вы видите небольшой очаг возгорания, попытайтесь потушить его водой, землей или песком. Если вы обнаружите пожар или его признаки, немедленно сообщите об этом в МЧС по телефону "112".

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Версия на азербайджанском языке Fövqəladə Hallar, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Kənd Təsərrüfatı nazirlikləri əhaliyə birgə müraciət edib

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