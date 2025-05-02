Мамед Мусаев: В Азербайджане за 17 лет производство агропродукции увеличилось в 2,5 раза

Сегодня в Азербайджане более 99% сельскохозяйственной продукции производится частным сектором, хотя в первые годы независимости этот показатель составлял всего 1%.

Сегодня в Азербайджане более 99% сельскохозяйственной продукции производится частным сектором, хотя в первые годы независимости этот показатель составлял всего 1%.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на панели "Взгляд на развитие агробизнеса в Азербайджане" в рамках IV Форума развития агробизнеса в Баку.

По его словам, предприниматели играют важную роль не только в производстве, но и переработке, упаковке и выводе продукции на рынок:

"В результате этой деятельности повышается конкурентоспособность местной продукции. В настоящее время в Азербайджане число лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, превысило 1,4 млн человек, и 87% из них задействованы в сельскохозяйственном секторе. В то же время в этой сфере действуют более 12 тыс. юридических лиц. За 2007-2024 годы производство сельскохозяйственной продукции увеличилось в 2,5 раза".

Мусаев отметил, что за январь-март этого года местные предприниматели экспортировали фрукты и овощи на сумму $153 млн, напитки - на $14 млн и хлопковую продукцию - на более чем $40 млн.