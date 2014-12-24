Мамед Мусаев: Цель Азербайджана - сократить до минимума зависимость внутреннего продовольственного рынка от импорта

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), до 2030 года ежегодное производство продовольствия в мире возрастет на 9 млн. тонн, хотя в 1950-1985 гг. данный показатель составлял 30 млн. тонн, а в 1985-1995 гг. - 12 млн. тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамед Мусаев, выступая на сегодняшнем мероприятии, посвященном продвижению продовольственной безопасности, организованном Международной финансовой корпорацией (IFC) и КПА.

По его словам, основное направление государственной политики Азербайджана заключается в сокращении до минимума зависимости внутреннего продовольственного рынка от импорта: "За последние 10 лет сумма средств, выделенных на мелиоративные мероприятия для улучшения инфраструктуры в аграрной сфере возросла в 7,3 раза, основные капиталовложения за счет всех финансовых источников - до 48 раз. Показатель по созданной в области сельского хозяйства добавленной стоимости возрос в 1,5 раз".

М.Мусаев считает, что уровень обеспечения страны собственной продукцией в областях растениеводства и животноводства постепенно растет: "Если в 2007 году 57% производства злаков, 88,4% мясных изделий обеспечивалось за счет местного производства, в 2013 году данные показатели составили, соответственно, 64% и 93 %. Потребность к овощам, фруктам, бахчевым и ягодам на 100% возмещается за счет местного производства. За счет местного производства обеспечивается также 76,6% бобовых, 97,6% картофеля, 96,8% винограда, 92% мяса, 96,8% яиц".