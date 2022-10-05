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Мамед Аббасбейли: Особое внимание необходимо уделить продовольственной безопасности

Мамед Аббасбейли: Особое внимание необходимо уделить продовольственной безопасности В период существования большого количества климатических и геополитических вызовов особое внимание необходимо уделить продовольственной безопасности страны.
АПК
5 октября 2022 г. 14:17
Мамед Аббасбейли: Особое внимание необходимо уделить продовольственной безопасности

В период существования большого количества климатических и геополитических вызовов особое внимание необходимо уделить продовольственной безопасности страны.

Об этом Report заявил начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на XII Международной зерновой торговой конференции в Баку.

"Мы достигли такого периода, что нам предстоит выбрать, двигаться ли в направлении глобализации или индивидуализации", - отметил глава Госслужбы.

По словам М.Аббасбейли, Азербайджану очень сложно конкурировать с Россией, Украиной, Румынией, Францией, Канадой и другими странами, которые являются мировыми лидерами по производству зерна: "Именно по этой причине одним из важных вопросов, стоящих перед государством, является определение более конкурентоспособных отраслей и сосредоточение основного внимания на этих областях."

Аббасбейли заявил, что наиболее подходящей политикой для нашего государства в настоящее время является определение правильного соотношения между импортом и экспортом зерна.

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Версия на английском языке Mammad Abbasbayli: 'We should focus on food security of Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: “Əsas diqqəti ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinə yönəltməliyik”

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