Макрон заявил о разработке маршрута вывоза зерна из Украины через Румынию

Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 млн тонн зерновых, которые заблокированы в украинских портах Россией.

Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 млн тонн зерновых, которые заблокированы в украинских портах Россией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире TF1.

"Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который пройдет через Румынию, ведь Одесса находится за несколько километров от границы. Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых", - рассказал Макрон.

По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или железной дороге.

Отметим, что высокопоставленный источник в Евросоюзе сообщил о том, что главы МИД ЕС на днях обсудят возможности экспорта зерна из Украины.