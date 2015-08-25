МАГАТЭ к середине осени проанализирует реализацию договора по ИЯП

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Специалисты международного агентства по атомной энергии к середине осени 2015 года проведут системный анализ процесса реализации соглашения по иранской ядерной программе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.

"Мы сейчас изучаем пояснения, (полученные от Ирана после 15 августа)", - сказал Амано журналистам.

Следующей стадией, по его словам, будет постановка вопросов к 15 сентября, когда "Иран и МАГАТЭ будут вовлечены в процесс, в рамках которого пройдут экспертные встречи".

"После 15 октября МАГАТЭ проведет системный анализ и обеспечит завершение процесса. Нам необходимо видеть всю картину", - добавил Амано.