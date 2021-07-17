Любимая ягода: некоторые образцы по размеру выглядят как небольшие яблоки

С каждым годом с прилавков магазинов исчезают вкусные и привычные для нас виды клубники, которые заменяются более продуктивными ремонтантными сортами. Они устойчивы к вредителям, дают высокий урожай, постепенно вытесняют с рынка местные сорта.

С каждым годом с прилавков магазинов исчезают вкусные и привычные для нас виды клубники, которые заменяются более продуктивными ремонтантными сортами. Они устойчивы к вредителям, дают высокий урожай, постепенно вытесняют с рынка местные сорта.

Любимая всеми ягода выращивается в Азербайджане повсеместно. Местные фермеры осваивают все новые и новые сорта клубники. Ремонтантные сорта клубники из США, Великобритании и Европы хорошо приживаются в наших условиях.

Например, в Губе получен высокий урожай на полях, где выращиваются английские сорта клубники. Процесс осуществляется в рамках сотрудничества между научно-исследовательским институтом плодоводства и чаеводства Азербайджана и одной британской компанией, занимающейся разведением новых сортов клубники. Специалисты института наблюдают за 5 сортами английской клубники. “Kupid”, “Fenella”, “Kristin”, “Flomenko” и “Florens” отличаются высокой урожайности, что в будущем может вызывать интерес у местных фермеров. Посадка клубники осуществляется с помощью новых технологий, что позволит фермерам получать хороший урожай с меньшими затратами.

Фермеры строят дома и покупают машины после сезона клубники

Появление фруктов и ягод на прилавках магазинов и супермаркетов является своеобразным сигналом, обозначающим смену одного времени года на другое. В мае практически во всех торговых точках появляется клубника, которая олицетворяет собой начало богатого витаминами летнего сезона. Если раньше клубнику ели в основном в течение мая-июня, то сейчас некоторые сорта дают урожай практически до самой зимы.

Клубнику любят все и сегодня в Азербайджане высаживают эту ягоду в огромных количествах. Есть даже клубничные регионы типа Сабирабадского района. Начиная с мая многие семьи этого региона оставляют в сторону все остальные дела и занимаются исключительно этой ягодой. За один сезон можно обогатиться настолько, что иные фермеры строят дома и покупают машины после завершения сезона клубники.

Часть этой ягоды выращивается в расчете на экспорт в страны СНГ. Скажем, в Джалилабадском районе клубнику выращивают на 490 гектарах земли, что на 40 гектаров больше, чем в прошлом году. Безусловно, большая часть клубники отправляется в другие страны. На российском рынке реализуется немало азербайджанской клубники. Покупателям предлагаются такие сорта клубники как "Murano", "Klero", "Sabrina". Для экспорта клубники особую значимость представляет процесс доставки. Как продукт скоропортящийся клубника нуждается в особых условиях и быстрой перевозке. Функционирующий на северной границе с Россией проект «Зеленый коридор» позволяет вовремя доставлять клубнику на российские рынки. Азербайджанские фермеры также рассчитывают отправлять клубнику и на рынки близлежащих стран.

Хорошо растет клубника и в Ленкоранском районе. За последние несколько лет площади этой ягоды возросли до 100 гектаров. С фермерами Ленкорани лично встречался министр сельского хозяйства Инам Керимов. Во время встречи с жителями сел Вильян и Шахласер проводились беседы для изучения ситуации в регионе, все предложения местного населения были учтены.

Клубника богата антиоксидантами

Эта чудодейственная ягода привлекает многих людей своими полезными свойствами для организма. В составе клубники присутствую витамины С и В, Р-активные вещества, такие микроэлементы как кальций, йод, фосфор, железо, калий, органические кислоты, сахара и пектины.

Исследования показывают, что клубника богата антиоксидантами, защищает от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, кожу от повреждений, стимулирует работу мозга, помогает в детоксикации, имеет высокое содержание марганца. А марганец полезен для работы всей нервной системы, предотвращает возникновение таких болезней как Паркинсон и эпилепсия.

У клубники имеется один недостаток: ягода представляет некую опасность для аллергиков. У некоторых людей после клубники появляется зуд и покраснение на коже.

У населения бешеным спросом пользовался клубничный джем из Болгарии

Клубника широко используется в пищевой промышленности. Ягоду добавляют в состав многих сладостей. В магазинах полно джемов и варенья из клубники. В советское же время у населения бешеным спросом пользовался клубничный джем из Болгарии. Действительно, это был продукт высший категории. Достать вкуснейший джем было делом почти что невозможным. Купить болгарский джем можно было лишь при наличии хороших связей в торговой точке.

Население по старой привычке все еще варить варенье и джемы из клубники. Появились новые рецепты, можно приготовить и конфитюр, и компоты. Клубника любима прежде всего из-за того, что основная масса этой ягоды появляется именно в период отсутствия свежих фруктов и овощей. Вначале она может стоить и от 6 до 10 манатов. Все равно берут. Когда ее станет много, цена опуститься до 1-1,5 манатов.

Теперь «Викторию» сажают меньше

Конечно, сегодня нет особого дефицита ни на клубнику, ни на какую-то продукцию, изготовленную из нее. Проблема в другом, практически исчезла вкусная клубника. Традиционно в Азербайджане в конце мая начале июня на прилавках появляется сорт «Виктория». Не очень крупная клубника, темно бордового цвета с невероятным вкусом. Теперь в стране «Викторию» сажают меньше чем раньше, так как этот сорт плодоносит всего один раз в году.

Фермеры переключились на ремонтантные сорта, которые цветут почти целый год. В наших условиях практически до глубокой осени. Особенно популярен калифорнийский сорт «Альбион». Правда, в Абшероне он перестает цвести в жаркие месяцы. К 40 градусной жаре эта клубника не приспособлена. Пик плодоношения приходится на конец мая середину июня. Затем «Альбион» начинает плодоносить в сентябре. По вкусовым качествам этот сорт, безусловно, уступает «Виктории», но по количеству урожая бьет рекорды. С одного куста можно собрать до двух килограмм клубники. Но в более умеренном климате в некоторых регионах «Альбион» дает хороший урожай и летом.

Практически все старые сорта клубники постепенно вытесняются ремонтантными сортами. Глядя на реализуемую на прилавках магазинов клубнику новых сортов, наступает понимание того, что времена вкусных фруктов и ягод ушли навсегда. Интересы бизнеса диктуют выращивать много невкусной клубники, которую даже не хочется есть. Некоторые ягоды настолько переполнены пестицидами, что по объему выглядят как небольшие яблоки. При варке варенья сиропа получается втрое больше самих ягод.

Вкусны, но неустойчивы в конкурентной борьбе против ремонтантных сортов

По некоторой статистике в мире существует около 3 тысяч сортов клубники, но мы наблюдаем процесс постепенного исчезновения многих известных сортов. Они вкусны, но неустойчивы в конкурентной борьбе против ремонтантных сортов, которые более продуктивны. Но и состав не тот, и вкус.

Сохранить и размножить многие вкусные сорта клубники можно только при очень большом желании. Для того, чтобы фермеры занялись посадкой «Виктории» вместо «Альбиона», нужно приложить немало усилий. Скажем, заводы по переработке клубники должны будут заранее объявить о желании принимать те или иные сорта дороже ремонтантных, чтобы изготовить вкусный джем. На одном энтузиазме клубнику не вырастишь.

Исмаил Рафигоглу