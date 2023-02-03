Лук внесен в перечень товаров, перемещение которых временно регламентировано

Лука и лук-шалот внесены в перечень товаров, перемещение которых через таможенную территорию временно регламентировано.

Лука и лук-шалот внесены в перечень товаров, перемещение которых через таможенную территорию временно регламентировано.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановление Кабинета министров от 03.02.2023 под номером 33 о внесении изменений в постановление от 18 марта 2022 года "О мерах по регулированию вывоза с территории страны ряда основных продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину, и товаров, используемых для их производства" подразумевает внесение лука и лука-шалот (за исключением зеленого, выращенного в закрытых помещениях и раннего лука) в перечень товаров, перемещение которых через таможенную территорию временно регламентировано.