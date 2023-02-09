О нас

Литва продолжит делиться опытом с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства

Литва продолжит делиться опытом с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства Литва готова делиться передовым опытом в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.
АПК
9 февраля 2023 г. 12:16
Литва продолжит делиться опытом с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства

Литва готова делиться передовым опытом в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель министерства сельского хозяйства Литвы, руководитель финансируемого ЕС твининг-проекта Сергеус Федотовас.

По его словам, в настоящее время существует много вызовов в сфере продовольственной безопасности.

"Мы делимся своим передовым опытом. Готовы и далее делиться этим опытом с Азербайджаном", отметил С. Федотовас.

Отметим, что в Баку подвели итоги финансируемого ЕС твининг-проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Litva kənd təsərrüfatı üzrə qabaqcıl təcrübəni Azərbaycan ilə bölüşməyə hazırdır
Версия на английском языке Lithuania to continue to share experience with Azerbaijan in agriculture

Экслюзивные новости

В Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоВ Баку продолжается сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
8 февраля 2023 г. 16:00
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
Эксперт: Удвоение мощности TAP поддержит усилия ЕС по удовлетворению спроса на газ
8 февраля 2023 г. 13:48
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi