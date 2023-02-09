Литва продолжит делиться опытом с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства

Литва готова делиться передовым опытом в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.

Литва готова делиться передовым опытом в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель министерства сельского хозяйства Литвы, руководитель финансируемого ЕС твининг-проекта Сергеус Федотовас.

По его словам, в настоящее время существует много вызовов в сфере продовольственной безопасности.

"Мы делимся своим передовым опытом. Готовы и далее делиться этим опытом с Азербайджаном", отметил С. Федотовас.

Отметим, что в Баку подвели итоги финансируемого ЕС твининг-проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане".