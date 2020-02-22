Лейла Алиева встретилась в Риме с генеральным директором ФАО - ФОТО

21 февраля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем.

Как сообщает Report, перед встречей, проведенной в главном офисе ФАО в Риме, Лейла Алиева поздравила Цюй Дюнъюя с назначением на новую должность и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе беседы были обсуждены перспективы устойчивого развития сельского хозяйства в Азербайджане, усилия ФАО в этом направлении, а также вопросы экологического просвещения, здорового и ответственного потребления продовольствия и двустороннего сотрудничества по развитию сельской местности.

Лейла Алиева высоко оценила реализуемые ФАО в Азербайджане важные проекты в области сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства и выразила признательность за вклад в развитие данных отраслей в нашей стране.

Цюй Дунъюй в свою очередь отметил важную роль Азербайджана, как лидирующего государства региона, в осуществлении Целей устойчивого развития ООН.

На встрече также были обсуждены состояние исполнения глобальной цели "Нулевой голод", вопросы качества и нехватки питьевой воды, был проведен обмен мнениями о возможном партнерстве по ликвидации голода и обеспечению продовольственной безопасности в мире.

В завершение встречи Лейла Алиева пригласила генерального директора ФАО Цюй Дунъюя посетить с визитом Азербайджан.