Лейла Джаббарлы: Результаты климатической инициативы для фермеров представят на COP30

Результаты, достигнутые в рамках климатической инициативы "Бакинская гармония" для фермеров, объявленной на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, планируется представить на COP30, который пройдет в Браз

Результаты, достигнутые в рамках климатической инициативы "Бакинская гармония" для фермеров, объявленной на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, планируется представить на COP30, который пройдет в Бразилии в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Лейла Джаббарлы на мероприятии "Высокоуровневое стратегическое определение приоритетов" по Рамочному документу о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в области устойчивого развития на 2026-2030 годы.

Она подчеркнула, что это очень успешная инициатива: "В настоящее время мы стараемся реализовать все необходимые меры для достижения целей этой инициативы".

Джаббарлы добавила, что Министерство сельского хозяйства реализовало ряд успешных проектов совместно с турецким офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в том числе, по сокращению потерь продовольствия и отходов.