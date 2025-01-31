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Лейла Джаббарлы: Результаты климатической инициативы для фермеров представят на COP30

Лейла Джаббарлы: Результаты климатической инициативы для фермеров представят на COP30 Результаты, достигнутые в рамках климатической инициативы "Бакинская гармония" для фермеров, объявленной на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, планируется представить на COP30, который пройдет в Браз
АПК
31 января 2025 г. 16:57
Лейла Джаббарлы: Результаты климатической инициативы для фермеров представят на COP30

Результаты, достигнутые в рамках климатической инициативы "Бакинская гармония" для фермеров, объявленной на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, планируется представить на COP30, который пройдет в Бразилии в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Лейла Джаббарлы на мероприятии "Высокоуровневое стратегическое определение приоритетов" по Рамочному документу о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в области устойчивого развития на 2026-2030 годы.

Она подчеркнула, что это очень успешная инициатива: "В настоящее время мы стараемся реализовать все необходимые меры для достижения целей этой инициативы".

Джаббарлы добавила, что Министерство сельского хозяйства реализовало ряд успешных проектов совместно с турецким офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в том числе, по сокращению потерь продовольствия и отходов.

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Версия на английском языке Leyla Jabbarli: Outcomes of 'Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers' to be presented at COP30
Версия на азербайджанском языке Leyla Cabbarlı: “Fermerlər üçün Bakı Harmoniya İqlim Təşəbbüsü"nün nəticələri COP30-da təqdim edilə bilər"

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