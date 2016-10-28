Лейла Алиева: Работой, надеждой, верой, терпением и любовью мы сможем решить все проблемы и создать более яркое будущее

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ 27 октября в Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия. Мероприятие было организовано совместно Общественным объединением IDEA, Министерством сельского хозяйства, Министерством экологии и природных ресурсов и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – FAO.

Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, посол доброй воли FAO Лейла Алиева.

В своем выступлении Лейла Алиева отметила, что нынешнее мероприятие – большая возможность для привлечения внимания мира к таким вызовам, как голод и продовольственная безопасность. Коснувшись темы Дня продовольствия нынешнего года, Лейла Алиева подчеркнула, что как посол доброй воли FAO и неутомимый активист в сфере охраны окружающей среды, а самое главное – житель планеты, очень чутко относится к этому вопросу. "В связи с новыми реалиями изменяющегося климата мы должны коренным образом изменить способы производства и потребления продовольствия", - сказала Лейла Алиева и подчеркнула значение Парижского соглашения по климату и Повестки дня устойчивого развития до 2030 года.

"Если мы хотим обеспечить продовольственную безопасность постепенно увеличивающегося населения мира, мы должны достичь устойчивого, плодотворного и продолжительного развития в сельском хозяйстве", - сказала руководитель Общественного объединения IDEA. Она отметила, что изменения климата наибольшее воздействие оказывают на экосистему и сельское население. Лейла Алиева отметила важность в этом смысле пропаганды во всем мире концепции FAO по климатически обоснованному умному сельскому хозяйству для изменения сельскохозяйственных систем и придания им новой направленности. Лейла Алиева рассказала о деятельности возглавляемого ею Общественного объединения IDEA, мерах, предпринятых за последние пять лет, проинформировала о новом проекте, имеющем особое значение для продовольственной безопасности и охраны окружающей среды.

"Благодаря усилиям, прилагаемым нами для внесения вклада в возрождение морской среды и оказания помощи зависимым от этого сельским общинам, недавно IDEA выдвинула проект по всесторонней очистке дельты реки Кура. В чем заключается важность этого проекта? В первую очередь, хотела бы подчеркнуть, что начиная от наших западных границ Кура преодолевает примерно тысячу километров до Каспийского моря, и имеет очень большое значение для жизни людей, проживающих на побережье этой реки. Кроме того, Кура является основной зоной размножения осетровых - самого древнего и уникального вида рыб на Каспии", - сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

Сообщив, что новый проект преследует цель увеличения рыбных ресурсов, качества воды и улучшения экологии в целом, что будет это очень полезно для окружающей среды и местного населения, вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что число людей, страдающих от недостатка продовольствия, больше, чем тех, которые погибают от таких болезней, как СПИД, малярия и туберкулез.

"Работой, надеждой, верой, терпением и любовью мы сможем решить все проблемы и создать более яркое будущее", - заключила Лейла Алиева.

Коснувшись значения мероприятия, министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров подчеркнул, что сегодня все обеспокоены вопросами климатических изменений, продовольственной безопасности. Министр сказал, что климатические изменения наносят наибольший урон сельскохозяйственной сфере, отметил, что благодаря инвестициям, вложенным в последние годы, в нашей стране увеличились водные ресурсы, рассказал о работе по предотвращению загрязнения окружающей среды, подчеркнул, что в результате использования альтернативной энергии и кампании по высадке деревьев в Азербайджане намного расширились территории лесных участков. Министр сказал, что количество выбрасываемых в атмосферу вредных газов намного сократилось. Установлены четыре ветряные и четыре солнечные электростанции. Наша цель заключается в производстве в будущем 25 процентов энергии от альтернативных источников. Г.Багиров довел до внимания, что за последние 15 лет в нашей стране на территории площадью 144 тыс. га посажено более 100 млн деревьев.

Руководитель Офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане Мелек Чакмак рассказала об истории создания и миссии представляемой ею структуры. Подчеркнула, что, не решив проблем, возникающих в связи с климатическими изменениями, невозможно победить бедность и голод. Важно объединить усилия в этом вопросе. Она сказала, что предположительно, до 2050 года население планеты достигнет 9,6 млрд человек. В связи с этим FAO считает, что до 2050 года производство сельскохозяйственной продукции должно повыситься на 60 процентов. Одной из самых больших проблем в этом вопросе могут стать климатические изменения. Поэтому темой нынешнего Всемирного дня продовольствия избрана "Климат изменяется: должны измениться продовольствие и сельское хозяйство". Уже 177 государств подписали Парижское соглашение по изменениям климата. В то же время, для полного устранения голода в мире целевым определен 2030 год.

Затем прозвучало видеобращение директора FAO Жозе Грациано да Сильвы в связи со Всемирным днем продовольствия.

Мероприятие продолжилось панельными обсуждениями на тему "Климатические изменения, продовольственная безопасность и мелкие семейные хозяйства".

В панельном заседании под председательством заместителя министра сельского хозяйства Сейфаддина Талыбова приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, Университета АДА и FAO. Обсуждения охватили вопросы влияния климатических изменений на продовольственную безопасность, мелкие семейные хозяйства, определения трудностей в борьбе с негативными влияниями климатических изменений государства, гражданского общества и других заинтересованных сторон, определение возможностей и тем по расширению сотрудничества с FAO и другими основными заинтересованными сторонами и др.