Лавров: РФ запросил у ООН статистику о конечных получателях украинского зерна

Россия запросила у секретариата ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, от этих данных зависит "корректировка дальнейших действий по реализации этой сделки".

Россия запросила у секретариата ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, от этих данных зависит "корректировка дальнейших действий по реализации этой сделки".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что относительно конечного пункта назначения каждого из зерновозов, статистика ООН дает весьма противоречивую картину: "Согласно данным ООН, в беднейшие страны, а именно они были главной озабоченностью генсекретаря, когда он свою идею сформулировал, поступает 5-6-7% от объемов зерна, которое вывозится из украинских портов, грубо говоря, половина поступает в страны ЕС", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что это объясняется тем, что затем зерно расходится по миру, в том числе в беднейшие страны.

"Хотелось бы иметь более четкую картину, поэтому мы попросили секретариат ООН, который занимается этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику о движении зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель. Это не просто любопытство, от этого зависит и корректировка, перенацеливание дальнейших действий по реализации этой зерновой сделки", - сказал Лавров.

Он также отметил, что вторая часть сделки по экспорту российского зерна и удобрений "практически не реализуется". По словам Лаврова, необходимы "четкие юридические исключения из санкций" для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов в российские. Все это, подчеркнул Лавров, факторы, которые влияют на свободный вывоз российского зерна. Министр добавил, что одна из ключевых проблем - это нахождение под санкциями "Россельхозбанка", который является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки удобрений и зерна на мировые рынки.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины. 1 августа из Одесского порта вышло первое судно с украинским продовольствием.