Лавров назвал условие разблокирования судов с зерном из украинских портов

Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования".

Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов в Средиземное море. Однако при условии, что Украина "решит проблему их разминирования".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе прошедших в Манаме переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

"Для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что "РФ давно сделала все от нее зависящее, чтобы решать продовольственную проблему, возникающую в мире", но не уточнил, что именно он имел в виду.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, полномасштабно наступив в Украину, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности, чем остановила почти весь экспорт украинского зерна из-за блокировки портов в Черном море.

Германия сообщала, что в украинских портах заблокировано 25 млн тонн зерна. ООН говорила о 14 млн тонн. Евросоюз, по данным СМИ, рассматривает запуск военно-морской миссии для вывоза украинского зерна.