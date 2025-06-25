Кыргызстан намерен изучить опыт Азербайджана в цифровизации аграрного сектора

Кыргызстана намерен изучить опыт Азербайджана в цифровизации аграрного сектора

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов провел переговоры с кыргызским коллегой Бакытом Торобаевым на полях IV совещания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств в Бишкеке.

Как сообщили Report в Минсельхозе, Мамедов подробно рассказал о развитии аграрной сферы в Азербайджане. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в увеличении торгового оборота с Кыргызстаном, а также расширении сотрудничества в различных областях сельского хозяйства, в частности в животноводстве и рыболовстве.

Торобаев, в свою очередь, отметил заинтересованность Кыргызстана в изучении успешного опыта Азербайджана в цифровизации аграрного сектора, применении аграрного страхования, переработке сельскохозяйственной продукции.

По его словам, Кыргызстан выступает за развитие сотрудничества в сфере аграрного образования между двумя странами и заинтересован в программах обмена студентами и преподавателями.

В ходе встречи были проведены широкие обсуждения по обеспечению устойчивого развития аграрной сферы, важности обмена опытом в этих направлениях, подчеркнут большой потенциал для расширения взаимных связей в сфере сельского хозяйства.