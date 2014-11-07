​Курсы валют Центрального банка Азербайджана

7 ноября, 2014 10:37

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9706 1 Российский рубль 0.0167 1 Австралийский доллар 0.6702 1 Аргентинское песо 0.0922 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3052 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0696 100 Вон Республики Корея 0.0717 1 Чешская крона 0.0349 100 Чилийских песо 0.1324 1 Китайский юань 0.1282 1 Датская крона 0.1305 1 Грузинский лари 0.4477 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский фунт стерлингов 1.2410 100 Индонезийских рупий 0.0065 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1054 1 Швейцарский франк 0.8061 1 Израильский шекель 0.2056 1 Канадский доллар 0.6855 1 Кувейтский динар 2.6890 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2811 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2344 1 Мексиканское песо 0.0578 1 Молдавский лей 0.0529 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1142 100 Узбекских сум 0.0328 1 Польский злотый 0.2300 1 Сингапурский доллар 0.6049 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1547 1 Турецкая лира 0.3463 1 Тайваньский доллар 0.0256 1 Таджикский сомони 0.1532 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0560 100 Японских йен 0.6796 1 Новозеландский доллар 0.6013 Золото (1 унция) 898.1380 Серебро (1 унция) 11.9452 Платина (1 унция) 935.7892 Палладий (1 унция) 592.2220 Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/