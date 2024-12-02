КТЖ отгрузили в Азербайджан свыше 100 тыс. тонн зерна

Казахстанская национальная компания “Казакстан темір жолы” (КТЖ) за текущий маркетинговый год (сентябрь-октябрь 2024) перевезло 3,7 млн тонн зерна, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом.

Казахстанская национальная компания “Казакстан темір жолы” (КТЖ) за текущий маркетинговый год (сентябрь-октябрь 2024) перевезло 3,7 млн тонн зерна, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы КТЖ.

По данным компании, в отчетный период экспорт зерна нового урожая составил 2,9 млн тонн, что на 51% больше по сравнению с прошлым годом.

“КТЖ обеспечивает беспрепятственный выход зерновых на новые рынки, такие как Азербайджан, куда за два месяца отгружено 104 тыс. тонн”, - говорится в сообщении.

По данным КТЖ, основные направления экспорта в указанный период также продемонстрировали положительную динамику: в страны Центральной Азии рост составил 35%, отгрузка в Афганистан увеличена на 58%. Перевозки в направлении Ирана выросли до 356 тыс. тонн против 14 тыс. тонн в прошлом году. В Китай отгружено 445 тыс. тонн согласно мощностям принимающей стороны.