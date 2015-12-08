​Компания Bakcell предлагает своим абонентам двойной объем ежедневного мобильного интернет-трафика по прежней цене

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell запускает специальную новогоднюю кампанию для своих клиентов: ежедневный мобильный интернет в двойном объеме по той же цене, что и раньше.

Как сообщает Report, абонентам Bakcell предоставляется возможность получить дополнительный объем бонусного трафика 50 МБ вдобавок к стандартному объему в 50 MB (50 MB + 50 MB) по той же цене, то есть всего за 0.20 манат в день. Бонусные 50 МБ будут действительны в течение дня, с 6:00 утра до 18:00 вечера.

Все новые абоненты, активирующие "Ежедневный" Интернет-пакет 50 MB, будут также иметь возможность получить бонус 50 MB + 50 MB в течение всего периода кампании.

"Наша последняя подобная кампания была чрезвычайно успешной, и в своих многочисленных обращениях к нам клиенты просили нас как можно чаще проводить подобные кампании. С учетом пожеланий и в целях удовлетворения растущего спроса наших абонентов на услуги мобильной связи в канун Нового года, мы решили предоставить им еще больше возможностей для использования мобильного интернета. Мы надеемся, что ежедневный интернет-трафик объемом в 100 MB (50 MB + 50 MB) подарит нашим клиентам праздничное настроение и предоставит еще больше возможностей делиться своими эмоциями с друзьями и близкими", - говорит Мария Тойчева, директор по маркетингу компании Bakcell.

Цена "Ежедневного" пакета 50 MB останется неизменной, но абоненты получат двойной объем трафика, который можно будет использовать для скачивания музыки, видео, загрузки фотографий и отправки электронных сообщений, а также использования Facebook, WhatsApp и других услуг.