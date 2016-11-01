Компании Нижегородской области будут закупать сельхозпродукцию Азербайджана

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ У нас товарооборот с Азербайджаном падает, при том, что темпы роста производства продукции в области на 13% выше среднего по России.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал замминистра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов.

"Это не нормальная ситуация, потому что у нас много взаимного интереса. У нас очень диверсифицированная экономика. Имеются области промышленности в которых заинтересован Азербайджан", - сказал И.Сазонов.

Говоря об уровне товарооборота, И.Сазонов сказал, что в 2014 году этот показатель составлял 250 млн долларов, в 2015 году - 80 млн долларов: "В этом году же имеется падение показателя в 4,5 раза".

Замминистра области также сообщил, что в Азербайджан прибыли две компании из Нижегородской области, которые будут закупать сельскохозяйственную продукцию для производства кондитерских изделий. По его словам, для увеличения товаропотока между сторонами важно создание логистического центра в области и этот вопрос будет обсуждаться в Баку.