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    Компании Нижегородской области будут закупать сельхозпродукцию Азербайджана

    И.Сазонов: Имеются области промышленности, в которых заинтересован Азербайджан

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ У нас товарооборот с Азербайджаном падает, при том, что темпы роста производства продукции в области на 13% выше среднего по России. 

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал замминистра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов.

    "Это не нормальная ситуация, потому что у нас много взаимного интереса. У нас очень диверсифицированная экономика. Имеются области промышленности в которых заинтересован Азербайджан", - сказал И.Сазонов.

    Говоря об уровне товарооборота, И.Сазонов сказал, что в 2014 году этот показатель составлял 250 млн долларов, в 2015 году - 80 млн долларов: "В этом году же имеется падение показателя в 4,5 раза".

    Замминистра области также сообщил, что в Азербайджан прибыли две компании из Нижегородской области, которые будут закупать сельскохозяйственную продукцию для производства кондитерских изделий. По его словам, для увеличения товаропотока между сторонами важно создание логистического центра в области и этот вопрос будет обсуждаться в Баку.

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