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Комбайны нового поколения приступили к уборке

Комбайны нового поколения приступили к уборке Комбайны нового поколения приступили к уборке
АПК
10 июля 2020 г. 16:58
Комбайны нового поколения приступили к уборке

С 9 июля комбайны нового поколения New Holland TC 5.90 Hillside начали уборку на площадях со сложным рельефом в Сиязани, Хызы и Гусаре.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана, комбайны нового поколения в основном предназначены для участков со сложным рельефом в горных и предгорных зонах.

Председатель правления ОАО "Агролизинг" Эльмин Рахманов сообщил, что в этом году президентом Ильхамом Алиевым выделены средства на модернизацию парка сельскохозяйственной техники. Таким образом, ОАО "Агролизинг" закупило 25 комбайнов нового поколения. Часть этих комбайнов уже импортирована в страну, ввоз остальной техники продолжается.

Начиная с 26 июня в труднодоступных, горных районах Джалилабада, Ярдымлы и Лерика на этих комбайнах было скошено около 700 гектаров зерновых полей.

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