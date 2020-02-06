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Количество POS-терминалов для платежей с субсидийных карт увеличат

​Количество POS-терминалов для платежей с субсидийных карт увеличат

Большая часть процесса раздачи фермерских карт в связи с выдачей субсидий по новым правилам будет завершена к 15-20 февраля этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA) при Министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев на встрече с поставщиками удобрений, пестицидов и семян.

По словам Алиева, фермеры будут осуществлять выплаты с субсидийных карт через POS-терминалы Kapital Bank: "Однако сейчас имеется 70 POS-терминалов банка, что очень мало".

Участвующий на встрече представитель Kapital Bank заявил, что количество POS-терминалов будет увеличено до 110.

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