KOBİA о беспокоящих предпринимателей вопросах в аграрной сфере

Предпринимателей, задействованных в агарной сфере, прежде всего беспокоят такие вопросы, как внедрение механизма аграрного страхования, трудности с оросительной водой, доступность качественных услуг агрономов и других консультационных услуг, необходимость

Предпринимателей, задействованных в агарной сфере, прежде всего беспокоят такие вопросы, как внедрение механизма аграрного страхования, трудности с оросительной водой, доступность качественных услуг агрономов и других консультационных услуг, необходимость совершенствования механизма субсидирования и прочего финансирования, сложность процедур оформления в сфере продбезопасности, износ технологического оборудования и выход на рынки.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов сказал во время выступления на Азербайджанском форуме по агробизнесу.

"Несомненно, большой экономической потенциал и пригодные для сельского хозяйства земельные ресурсы освобожденных от оккупации территорий создают широкие возможности для агарного сектора и пищевой промышленности. Реализация этого потенциала в рамках государственно-частного сотрудничества внесет положительный вклад в дальнейшее развитие аграрной и пищевой промышленности и экономики страны", - отметил О.Мамедов.