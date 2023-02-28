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KOBİA о беспокоящих предпринимателей вопросах в аграрной сфере

KOBİA о беспокоящих предпринимателей вопросах в аграрной сфере Предпринимателей, задействованных в агарной сфере, прежде всего беспокоят такие вопросы, как внедрение механизма аграрного страхования, трудности с оросительной водой, доступность качественных услуг агрономов и других консультационных услуг, необходимость
АПК
28 февраля 2023 г. 14:13
KOBİA о беспокоящих предпринимателей вопросах в аграрной сфере

Предпринимателей, задействованных в агарной сфере, прежде всего беспокоят такие вопросы, как внедрение механизма аграрного страхования, трудности с оросительной водой, доступность качественных услуг агрономов и других консультационных услуг, необходимость совершенствования механизма субсидирования и прочего финансирования, сложность процедур оформления в сфере продбезопасности, износ технологического оборудования и выход на рынки.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов сказал во время выступления на Азербайджанском форуме по агробизнесу.

"Несомненно, большой экономической потенциал и пригодные для сельского хозяйства земельные ресурсы освобожденных от оккупации территорий создают широкие возможности для агарного сектора и пищевой промышленности. Реализация этого потенциала в рамках государственно-частного сотрудничества внесет положительный вклад в дальнейшее развитие аграрной и пищевой промышленности и экономики страны", - отметил О.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarları narahat edən məsələləri açıqlayıb

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