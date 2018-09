Китайская компания привлечет 140 млн долларов США в проект AS Group Investment

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания AS Group Investment и китайская компания China CAMCE Ingineering Co., Ltd (CAMCE) подписали в Пекине договор о сотрудничестве по реализации проекта "Абшеронский агропарк".

Как сообщает Report со ссылкой на AS Group Investment, по договору, CAMCE привлечет 140 миллионов долларов США в проект "Абшеронский агропарк". Договор о сотрудничестве был подписан учредителем AS Group Investment Шахином Мовсумовым и президентом CAMCE Луо Яном. Стороны встретились в рамках международной конференции на тему "Транскаспийский транспортный маршрут как составная часть инициативы торгово-транспортного коридора "Пояс и путь", проходящей 6-7 февраля в Пекине с участием представителей Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

В рамках визита Шахин Мовсумов также провел встречу с вице-президентом одной из крупнейших государственных групп компаний China National Machinery Industry Corporation Ltd (SINOMACH) Лиу Джин Зенгом, в которую входит CAMCE. В ходе встречи обсуждались вопросы совместного сотрудничества.

В рамках проекта "Абшеронский агропарк" реализуется цепочка от производства, сортировки, упаковки, хранения до логистики фруктов и овощей. 150 гектаров территории агропарка составляют теплицы, из них на 10 гектарах уже осуществляется производство томатов и клубники. Теплицы оборудованы самым современным оборудованием. При полной эксплуатации агропарка будет задействовано более 3 500 рабочих.

"Фрукты и овощи, выращиваемые в поселке Говсаны, предназначены не только для внутреннего рынка, но и значительная часть для экспорта в страны СНГ, Персидского залива и Европы. Тем самым агропарк способствует успешному развитию ненефтяного сектора, определенного главой государства приоритетным сектором экономики, и способствует развитию экспорта и продвижению бренда Made in Azerbaijan", - говорится в информации.