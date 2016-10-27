Китайцы построят в Гардабани новую ТЭС

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Китайская компания China Tianchen Engineering Corporation построит в Гардабани (Грузия) комбинированную теплоэлектростанцию с парогазовой установкой, которая представляет собой сочетание газовой и паровой турбины.

Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Грузия, новую ТЭС с установленной мощностью 230 МВт уже начали строить.

Стоимость проекта составляет 159 млн долларов. Пуск новой станции в эксплуатацию планируется зимой 2020 года.

Отметим, что в Гардабани компактно проживает азербайджанская община Грузии.