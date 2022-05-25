Китай призвал создать "зеленый коридор" для вывоза зерна из Украины и России

Учитывая сложную ситуацию с продовольствием в мире, необходимо создать "зеленый коридор" для вывоза зерна из России и Украины.

Учитывая сложную ситуацию с продовольствием в мире, необходимо создать "зеленый коридор" для вывоза зерна из России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава китайского МИД Ван И. Он отметил, что Китай готов оказывать содействие в этом и поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставить "зеленый коридор" для экспорта зерна из России и Украины. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами",— сообщил Ван в ходе разговора по видеосвязи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

При этом министр отметил, что Китай считает "крупным вкладом в мир" то, что он обеспечивает пятую часть населения планеты, но при этом продолжает предоставлять "экстренную продовольственную помощь" нуждающимся странам.

Западные страны ранее обвиняли Россию в блокировке зерна в украинских портах. По данным ООН на 1 мая, в портах Украины заблокировано 4,5 млн тонн зерна, предназначенного для экспорта. Большая часть запасов зерна сосредоточена в порту Одессы.