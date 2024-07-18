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Китай инвестирует $600 млн в строительство животноводческого хаба в Казахстане

Китай инвестирует $600 млн в строительство животноводческого хаба в Казахстане Китайская компания Beijing Capital Agro намеревается инвестировать в мясное животноводство Казахстана свыше 600 млн долларов.
АПК
18 июля 2024 г. 10:04
Китай инвестирует $600 млн в строительство животноводческого хаба в Казахстане

Китайская компания Beijing Capital Agro намеревается инвестировать в мясное животноводство Казахстана свыше 600 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "АПК Новости".

Крупный проект по созданию животноводческого хаба планируется реализовать до 2030 года. Предполагается, что в комплекс войдут более 600 фермерских хозяйств и действующих откормплощадок Казахстана. Они будут привлечены в якорное партнерство.

"Об этом стало известно на встрече главы МСХ Казахстана с китайскими компаниями CITIC Construction и Beijing Capital Agro. Стоит отметить, что они выразили свою заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Казахстаном на предмет приобретения говядины и живого скота", - говорится в сообщении.

В этом году власти Китая сняли ограничения по экспорту мясной продукции из юго-восточных регионов Казахстана. Первая партия говядины экспортирована в КНР в июне.

Также прорабатывается вопрос по расширению перечня экспортируемой продукции. На этапе проработки еще 10 видов товаров.

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Версия на английском языке China to invest $600 million in Kazakhstan's livestock hub

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