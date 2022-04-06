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Казахстан введет запрет на экспорт муки и зерна

Казахстан введет запрет на экспорт муки и зерна Казахстан в течение двух недель введет ограничения на экспорт зерна и муки, которые продлятся до 15 июня.
АПК
6 апреля 2022 г. 18:02
Казахстан введет запрет на экспорт муки и зерна

Казахстан в течение двух недель введет ограничения на экспорт зерна и муки, которые продлятся до 15 июня.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

При этом экспортерам муки и зерна разрешат вывезти сырье при условии обеспечения внутреннего рынка. Так, Казахстан в этот период может продать 1 млн тонн зерна и 300 тыс. тонн муки. Но на внутренний рынок производители обязаны поставить 10% от вывозимого объема, причем по сниженным ценам – то есть 100 тыс. тонн зерна и 30 тыс. тонн муки.

Министр подчеркнул, что это не ограничивает права экспортеров муки и зерна, поскольку, как показывает динамика экспорта за последние пять лет, в среднем вывозилось порядка 100-120 тыс. тонн муки за месяц. Это, по словам главы Минсельхоза, значит, что квоты на 300 тыс. тонн муки достаточны для того, чтобы экспортеры не пострадали.

Е.Карашукеев проинформировал, что среднемесячно экспорт зерна из Казахстана равен 500 тыс. тонн. По его словам, решение о вводе ограничений на экспорт было принято на заседании межведомственной комиссии.

"Сейчас идет процедура согласования самих правил, в ближайшее время, я думаю, в течение двух недель будет введено. Мы предложили до 15 июня ввести, на межведомственной комиссии принято решение - до 15 июня", - сказал Е.Карашукеев.

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