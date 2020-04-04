Казахстан установил квоты на экспорт сельхозпродукции

Минсельхоз Казахстана проинформировал Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета и ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с Указом Президента РК от 16 марта 2020 года «О дальнейших мерах по стабилизации экономики», порядком ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики республики, утвержденным постановлением правительства от 27 марта 2020 года, Казахстан планирует ввести запрет на вывоз следующих товаров: гречихи (код ТН ВЭД 1008 1000 09); сахара белого (код ТН ВЭД 1701 99); картофеля (0701); лука репчатого, лука-шалота, чеснока, лука-порея и прочих луковичные овощей, свежих или охлажденных (0703); семян подсолнечника, дробленых или недробленых (1206); масла подсолнечного (1512 11 910); крупы гречневой (1103 1990 09)», - отмечается в обращении Минсельхоза к ЕЭК.

Также Минсельхоз сообщил о планирумом введении ограничения на вывоз из Казахстана моркови, репы, свеклы (код ТН ВЭД 0706), капусты кочанной, капусты цветной, кольраби, капусты листовой и аналогичных съедобных овощей из рода Brassica, свежих или охлажденных (код ТН ВЭД 0704), муки пшеничной или пшенично-ржаной (код ТН ВЭД 1101 00), пшеницы и меслин (код ТН ВЭД 1001).

«Данные меры вынужденные и связаны с введением в стране чрезвычайного положения», - указывается в сообщении.

Ранее на официальном интернет-ресурсе МСХ РК появилось сообщение об объеме квот на вывоз сельхозпродукции и о начале приема заявок на получение квоты для экспорта. Минсельхоз разрешил в апреле вывезти за границу двести тысяч тонн пшеницы и семьдесят тысяч тонн муки. При этом трейдеров обязали по фиксированной цене продать на внутренний рынок 30% от объема экспорта. Тонна пшеницы для внутреннего потребления должна быть реализована по 84-88 тысячи тенге (188,9- 197,9 долларов США) за продукцию 3 и 4 класса. Муку следует продавать по 120 тысяч тенге (269,9 долларов США) за тонну в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, городе Нур-Султане, и по 130 тысяч тенге (292,3 доллара США) в других областях и городах республиканского значения.