О нас
Report Georgia
Аудио новости

Казахстан теряет продовольственную независимость

Казахстан теряет продовольственную независимость Выделяемые госсубсидии тратятся на удешевление иностранных семян
АПК
13 мая 2021 г. 10:11
Казахстан теряет продовольственную независимость

Казахстан практически полностью зависим от импортных поставок и теряет свою продовольственную независимость.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил сенатор Ахылбек Куришбаев.

По его словам, качество семенного материала падает, а значит, и урожай аграрии собирают с каждым годом все хуже. По данным сенатора, почти 70% сортов и гибридов завозится в страну из-за рубежа.

«А значит, мы практически полностью зависим от импортных поставок и теряем свою продовольственную независимость. К тому же большинство из ввозимых семян не адаптированы к нашим почвенно-климатическим условиям», – заявил он.

Депутат отметил, что в отрасли создалась критическая ситуация, решение которой нельзя откладывать. Он возмущен тем, что выделяемые госсубсидии тратятся на удешевление иностранных семян. И это притом, что отечественные ученые-аграрии в этом году до сих пор еще не получили финансирования для проведения своих работ. В связи с этим Куришбаев озвучил ряд своих предложений по улучшению ситуации в науке. Их главной целью должно стать создание высокоурожайных и стрессоустойчивых сортов и гибридов сельхозкультур. Причем в этот процесс обязательно должны быть включены отечественные аграрные НИИ и вузы, центры биотехнологий, а также ведущие зарубежные ученые.

«Нужно усилить законодательную и нормативную базу по селекции и семеноводству в части защиты авторских прав, регистрации селекционных достижений, применения современных методов сертификации, обновления стандартов и научно-методической базы. Также важно оказать содействие в укреплении материально-технической и лабораторной базы субъектов селекции и семеноводства, организовать в стране национальный банк генетических ресурсов сельхозрастений», – пояснил он.

Также сенатор считает, что следует усилить господдержку системы семеноводства и пересмотреть механизм субсидирования отечественных сортов. Все эти предложения могли бы найти свое отражение в разрабатываемом Национальном проекте развития АПК на 2021-2025 годы, резюмировал сенатор.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Имир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
ФотоИмир Мамедли: Шеварнадзе считал Гейдара Алиева своим учителем, знатоком - ИНТЕРВЬЮ
10 мая 2021 г. 13:39
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы
ФотоВ Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в Губадлы
9 мая 2021 г. 17:44
В школах будут объединены малое и большое суммативное оценивание
В школах будут объединены малое и большое суммативное оценивание
8 мая 2021 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi