Казахстан теряет продовольственную независимость

Выделяемые госсубсидии тратятся на удешевление иностранных семян

Казахстан практически полностью зависим от импортных поставок и теряет свою продовольственную независимость.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил сенатор Ахылбек Куришбаев.

По его словам, качество семенного материала падает, а значит, и урожай аграрии собирают с каждым годом все хуже. По данным сенатора, почти 70% сортов и гибридов завозится в страну из-за рубежа.

«А значит, мы практически полностью зависим от импортных поставок и теряем свою продовольственную независимость. К тому же большинство из ввозимых семян не адаптированы к нашим почвенно-климатическим условиям», – заявил он.

Депутат отметил, что в отрасли создалась критическая ситуация, решение которой нельзя откладывать. Он возмущен тем, что выделяемые госсубсидии тратятся на удешевление иностранных семян. И это притом, что отечественные ученые-аграрии в этом году до сих пор еще не получили финансирования для проведения своих работ. В связи с этим Куришбаев озвучил ряд своих предложений по улучшению ситуации в науке. Их главной целью должно стать создание высокоурожайных и стрессоустойчивых сортов и гибридов сельхозкультур. Причем в этот процесс обязательно должны быть включены отечественные аграрные НИИ и вузы, центры биотехнологий, а также ведущие зарубежные ученые.

«Нужно усилить законодательную и нормативную базу по селекции и семеноводству в части защиты авторских прав, регистрации селекционных достижений, применения современных методов сертификации, обновления стандартов и научно-методической базы. Также важно оказать содействие в укреплении материально-технической и лабораторной базы субъектов селекции и семеноводства, организовать в стране национальный банк генетических ресурсов сельхозрастений», – пояснил он.

Также сенатор считает, что следует усилить господдержку системы семеноводства и пересмотреть механизм субсидирования отечественных сортов. Все эти предложения могли бы найти свое отражение в разрабатываемом Национальном проекте развития АПК на 2021-2025 годы, резюмировал сенатор.

